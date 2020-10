Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Miał kontakt z posłem PiS, który ma COVID-19

- Test wyszedł pozytywnie. O wyniku zostałem poinformowany w niedzielę. W tej chwili, w Polsce to nic nadzwyczajnego. Jestem w szpitalu, czuje się dobrze. Moja rodzina przebywa na kwarantannie - mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS, szef sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach.

- Zachowuje wszelkie reżimy sanitarne, stosuje się do wytycznych. Wszyscy, z którymi miałem styczność w określonym czasie, zostali poinformowani o moim, pozytywnym teście na COVID-19. Ich dane zostały przekazane do Sanepidu, do odpowiednich służb sanitarnych - dodaje polityk PiS.