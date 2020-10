Jarosław Kaczyński modlił się na Podkarpaciu. Ksiądz z jego parafii w Warszawie broni lekarzy

Jarosław Kaczyński udał się w sobotę do Strachociny (woj. podkarpackie). To miejsce urodzenia świętego Andrzeja Boboli. Szef Komitetu Wykonawczego PiS przekonywał, że wizyta prezesa partii miała charakter prywatny. Szef Prawa i Sprawiedliwości do tamtejszego sanktuariom udał się też pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich.