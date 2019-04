Jarosław Kaczyński wezwany do debaty. Grzegorz Schetyna chce stanąć z nim oko w oko

Grzegorz Schetyna chce bezpośredniej konfrontacji z Jarosławem Kaczyńskim przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wzywa go do debaty. A wszystko dlatego, że jego zdaniem "Polakom należą się odpowiedzi". Wspomniał też o nauczycielach.



PiS nie odpowiedział jeszcze na wezwanie PO (East News, Fot: Jacek Domiński)

Polska w Unii Europejskiej - o tym lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna chce porozmawiać z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak tłumaczy PO, "Polakom należą się odpowiedzi na kluczowe pytania".

Na profilu twitterowym Platformy pojawił się dokument, w którym Schetyna zwraca się do Kaczyńskiego. Są też konkretne zagadnienia, o które lider PO chciałby prezesa PiS zapytać. Pytania nie są neutralne, zawierają w sobie zarzuty.

Pierwsze z nich brzmi: "Czy formacja, której pan przewodzi, przestanie łamać standardy demokratyczne, które są warunkiem członkostwa w europejskiej wspólnocie?". Drugie dotyczy możliwości "odzyskania pieniędzy, które Zjednoczona Prawica przegrała w dotychczasowych negocjacjach nad przyszłym budżetem Unii". Trzecie i jednocześnie ostatnie pytanie związane jest z kontaktami władzy: "Czy zagwarantujecie, że zerwiecie sojusze z siłami skrajnymi, które w przymierzu z Rosją Putina dążą do rozbicia UE od środka?".

Schetyna nie omieszkał dodać, że chce też rozmawiać o sytuacji nauczycieli, o "niegodnym ich traktowaniu". "Jestem gotów zaprezentować plan wyjścia z zapaści szkolnictwa, do której doprowadziliście" - zadeklarował lider PO.

W ostatnim zdaniu zapewnił Kaczyńskiego, że w kwestii terminu przyjęcia euro różnią się najmniej. A przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zaskoczyło, kiedy na główny temat swojej konwencji wybrało euro. PO odpierała zarzuty, według których chce zafundować Polsce zmianę, na którą nie jest gotowa.

W końcu do sprawy odniósł się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Na Twitterze zapewnił, że na razie tematu euro nie ma.

Już pojawiają się pierwsze głosy za tym, by Kaczyński stawił się do debaty ze Schetyną.