Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu? "Czeka nas jazda bez trzymanki"

- Jarosław Kaczyński nie wejdzie do rządu. Po co w wieku 71 lat miałby brać podrzędną rolę wicepremiera i jeszcze ponosić odpowiedzialność konstytucyjną w niepewnych czasach? - mówi WP poseł PSL Marek Sawicki. Podkreślił, że Kaczyński czuje się naczelnikiem Polski, ma już pełnię władzy i dodatkowe stanowisko nie jest mu do niczego potrzebne.

Jarosław Kaczyński wicepremierem w rządzie? Marek Sawicki z PSL: Przecież i tak jest naczelnikiem. Nie jest mu to w ogóle potrzebne (Agencja Gazeta, Fot: Slawomir Kaminski)