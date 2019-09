Jarosław Kaczyński w Siedlcach. Zapowiedział utworzenie nowego województwa

Prezes PiS na trasie okręgowych konwencji partii odwiedził Siedlce. Jarosław Kaczyński opowiadał, czym są "cysterny wstydu" i jak wiele pieniędzy Polska straciła w trakcie rządów poprzedników. Zapowiedział też wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego.

- Do Polski przez lata, prawdopodobnie przez całe 8 lat codziennie wjeżdżało 600 takich cystern, które były sprzedawane bez akcyzy. W ciągu tych 8 lat to około 60 mld złotych strat - powiedział Jarosław Kaczyński.

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Siedlcach. Mówił o Mazowszu bez Warszawy

Prezes PiS przekonywał, że razem z innymi sposobami wyłudzania VAT-u, polski budżet stracił przez 8 lat tyle, ile otrzymał z funduszy unijnych. - Proszę sobie wyobrazić, gdzie byśmy byli, gdyby te pieniądze nie trafiły do kieszeni oszustów - powiedział. Kaczyński poszedł nawet dalej i prosił sympatyków, by zastanowili się, jak wyglądałaby Polska, gdyby "tak skuteczny rząd" trwał nieprzerwanie od lat 90-tych.

- Tego zmienić już nie możemy, ale teraz musimy uczynić wszystko, by docierać do Polaków, by ich przekonywać, mówić, jak jest naprawdę - stwierdził prezes PiS. Przekonywał, że utrzymując obecne tempo wzrostu gospodarczego, Polska ma szansę dogonić średnią unijną w ciągu 14 lat, a gospodarkę niemiecką - w ciągu 21 lat.