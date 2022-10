Jarosław Kaczyński w Częstochowie. "Niewierzący muszą przyjąć chrześcijański system wartości"

- Jest albo system chrześcijański, albo nihilizm. W interesie wszystkich ludzi, których nie opanowało szaleństwo, trzeba podtrzymać to, co pozwoliło w Polsce i Europie trwać cywilizacji najbardziej życzliwej w dziejach, chrześcijańskiej - mówił Kaczyński, zaznaczając, że musimy opierać się przymusowi z zewnątrz, bo wiemy, "do czego to prowadzi".