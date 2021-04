Jarosław Kaczyński to "potwór"? Paweł Kukiz ripostuje Krzysztofowi Skibie

Krzysztof Skiba napisał list do Pawła Kukiza, w którym nazwał Jarosława Kaczyńskiego "potworem" i apeluje do Kukiza o powrót na scenę muzyczną. - Potworem jest dla mnie ustrój. Zadzwoniłem po tym liście do Krzyśka Skiby i mu to powiedziałem, że w obecnym ustroju jedna osoba w państwie może sprawować władzę wręcz absolutną. Tak samo było za czasów PO i Tuska. Potwory różnią się tylko w postaci osoby, która reprezentuje ustrój. Jeden jest bardziej uśmiechnięty, drugi mniej. Ale oboje robią to samo: trzymają państwo w swoim ręku - ripostował Paweł Kukiz. Polityk oświadczył, że chętnie wróciłby na scenę z dwóch powodów. - Po pierwsze to kocham, a drugi powód jest prozaiczny: pieniądze. - W czasach kariery za jeden koncert zarabiałem tyle, ile teraz przez miesiąc tej traumy, bo dla mnie Wiejska to Mordor i ogromne poświęcenie - dodał Kukiz.

