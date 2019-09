Jarosław Kaczyński też jest pracodawcą. Podwyżka pensji minimalnej zje cały budżet jego biura poselskiego

Podwyżka pensji minimalnej do 4000 zł, prezent dla pracowników ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego, uderzy w samego autora obietnicy. Prezes PiS, jako poseł zatrudnia pracowników w swoim biurze parlamentarnym. Może mu nie wystarczyć pieniędzy na podwyżki.

Jeśli rząd wprowadzi w życie obiecany przez Kaczyńskiego skokowy wzrost płac, to nie tylko prezes PiS, ale i wielu polityków będzie musiało zaciskać pasa. Ograniczyć w swoich biurach poselskich wydatki na przejazdy samochodami, zakupy kwiatów, catering, ekspertyzy ekspertów, telefony i internet, a może nawet zmienić lokal na tańszy.

Trzeba wyjaśnić, że rachunki parlamentarzystów związane ze sprawowaniem mandatu pokrywa Kancelaria Sejmu (w ostatecznym rozrachunku podatnicy). Posłowie mają do dyspozycji 14,2 tys. zł miesięcznie. Wszyscy największą część tej sumy wydają właśnie na wynagrodzenia swoich współpracowników. Dodajmy, że zarobki biurach poselskich od wielu lat są zbliżone do minimalnych. Problem potwierdziła w 2016 roku Kancelaria Sejmu, podając, iż średnia pensja w biurze poselskim to 2,7 tys. zł.