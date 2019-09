Jarosław Kaczyński staje w obronie zawieszonego naukowca

Podczas spotkania z wyborcami w Pile Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie walczyło z polityczną poprawnością i stanie na straży wolności słowa. Poruszając tę kwestię, odwołał się do przykładu prof. Aleksandra Nalaskowskiego, który z powodu kontrowersyjnego felietonu został zawieszony.

W trakcie wystąpienia Kaczyński ponownie przypomniał o konieczności obrony polskich dzieci przed ideologią LGBT. - Na to się nigdy nie zgodzimy. To tak zwany plan Rabieja - najpierw związki partnerskie, później małżeństwa homoseksualne, a na koniec adopcja dzieci, które mają być przedmiotem zabawy i satysfakcji. Otóż nie, dzieci są podmiotem i największym skarbem narodu - tłumaczył.

Odnosząc się do przypadku naukowca Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie nie godzi się na szykanowanie za poglądy. - Nie zamierzamy respektować politycznej poprawności. U nas tego nie będzie, nie zmuszą nas do tego, Polska będzie wolnym krajem! - grzmiał z mównicy. - Jeśli zwyciężymy w tych wyborach, to to się skończy. Wolność zostanie prawnie zapewniona - dodał.