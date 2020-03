WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 tłitkaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Jarosław Kaczyński pracuje z Nowogrodzkiej. "Nie ma zaleceń, by nie przychodzić do pracy" Rzecznik rządu Piotr Müller w programie WP "Tłit" przyznał, że premier jest w stałym kontakcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Od... Rozwiń Czy premier Mateusz Morawiecki jes … Rozwiń Transkrypcja: Czy premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z prezesem Kaczyńskim? Pan premier Morawiecki od czasu do czasu oczywiście rozmawia z prezesem Kaczyńskim, tak jak z wieloma innymi osobami w kraju. W związku z tym to jest tak, że my przecież w partii politycznej kontaktujemy się ze sobą. W tej chwili oczywiście w ograniczony sposób, ale jednak mimo wszystko stały kontakt mamy. I pomiędzy ministrami, pomiędzy posłami, pomiędzy prezydium Sejmu i innymi organami centralnymi państwa - Narodowym Bankiem Polskim, różne organy państwowe. Również posłowie kontaktują się z panem premierem. Dlatego o to pytam, bo pojawiają się takie głosy, że prezes podobno nie słucha się swoich kolegów z PiS-u i pracuje na Nowogrodzkiej. Nie chce korzystać z kwarantanny takiej narodowej, z home office'u. Czy to prawda? Panie redaktorze, tego nie wiem, szczerze mówiąc, jak wygląda sytuacja. Natomiast kwarantanna może odbywać się i w domu, i w miejscu pracy, jeżeli są zapewnione odpowiednie warunki. W związku z tym wiele osób w kraju w tej chwili pracuje, natomiast zachowuje odpowiednie warunki. Czyli na przykład z pracy bezpośrednio wraca do domu. Bo to nie chodzi o to, żeby całkowicie ograniczyć funkcjonowanie państwa czy przedsiębiorstw. Ale, żeby zachować odpowiednie warunki. Czyli krótko mówiąc, żeby tam gdzie to możliwe po prostu przemieszczać się z pracy do domu lub do tych miejsc, które uważamy za najważniejsze. Zachowując odpowiednie warunki sanitarne, odpowiednie zalecenia głównego inspektora sanitarnego. Ja o to pytam nie bez przyczyny dlatego, że skoro się namawia tak wielu Polaków do tego, żeby zostali w domu, to osoby najważniejsze w państwie powinny pokazywać dobry przykład. Że lepiej pracować z domu po prostu ty i tyle i aż tyle panie redaktorze ale tak jak wspomniałem nie ma zaleceń takich żeby nie przychodzić do pracy całkowicie tam gdzie to możliwe można to robić tyle pracą a w przypadku zapewnienia odpowiednich warunków Sanitas tomach w pracy Przepraszam można realizować również zadania pracownicze ale przy zachowaniu powinni warunków sanitarnych Tutaj mówimy o dezynfekcji mówimy o odpowiedniej liczbie osób na sali czyli czyli ograniczeniu możliwe do minimum tych Ryzyk a jeżeli to możliwe również w pracy w domu i przemieszczaniu się z pracy do domu jeżeli to możliwe natomiast nie oznacza to na przykład że można wyjść na spacer w jakieś miejsce których nie ma ludzi których nie ma to mów tutaj posłuchajmy to w tych zaleceń wirus wirus biologów natomiast oczywiście akcja zostań w domu ma na celu przede wszystkim ograniczenie tych wejść to nie oznacza że z domu w ogóle wychodzisz nie można