Jarosław Kaczyński pozwał posła PO. Mamy fragmenty pisma

Krzysztof Brejza mocno dał się we znaki prezesowi PiS. Jarosław Kaczyński pozwał posła PO za publiczne stawianie pytań ws. jego roli w spółce Srebrna. Brejzę będzie bronić jego żona, która opublikowała na Twitterze fragmenty pozwu prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński kontra Krzysztof Brejza. Prezes PiS pozwał posła PO

Zdaniem Brejzy najciekawszy fragment uzasadnienia pozwu to opinia, że nic nie uprawnia "nagłaśniania składania zawiadomień do prokuratury" i ich publicznej prezentacji. "Pamiętajcie jedno. Możecie sobie zgłaszać różne rzeczy do prokuratury. Ona się tym zajmie. Ale nie możecie tego upubliczniać. To pisze sam Jarosław Kaczyński" - czytamy na Twitterze Brejzy.