Jarosław Kaczyński ogłosił kolejny transfer do klubu PiS

"Poseł Czartoryski wraca do naszego klubu. Był rzeczywiście przedmiotem działań, które według mojego rozeznania to wszystko, co czyniono w tej sprawie, było bezpodstawne, znaczy zakończyło się stwierdzeniem braku jakichś czynów, które mogłyby uchodzić za nie tylko karygodne, ale także i naganne moralnie, więc tutaj, chociaż nie było żadnych moich decyzji w tej sprawie, to chciałem jako szef partii, a także jako wicepremier ds. bezpieczeństwa powiedzieć o tym i nawet przeprosić tutaj publicznie pana posła, bo rzeczywiście sprawy długo się ciągnęły, poszły zbyt daleko" - stwierdził prezes PiS na konferencji prasowej.