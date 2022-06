Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. "Pełnił rolę stabilizującą"

- Prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście zapowiedział odejście z funkcji wicepremiera i to będzie ewidentny brak w składzie rady ministrów - powiedział w programie "Tłit" WP Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa rady ministrów. Jak dodał, Kaczyński odgrywał rolę "stabilizującą". Czy bez niego ta stabilność zmaleje? - Myślę, że dobrze, jeżeli wewnątrz rządu jest lider ugrupowania, który na bieżąco wszystkie sprawy koalicyjne na bieżąco może rozstrzygać - dodaje Dworczyk. Podkreśla, że zasadniczą rolą premiera Kaczyńskiego są sprawy bezpieczeństwa i olbrzymia reforma Polskich Sił Zbrojnych. Kto zatem zastąpi Jarosława Kaczyńskiego? - To decyzje najwyższych władz Zjednoczonej Prawicy. Jeśli decyzje w tym obszarze zapadną to będą komunikowane - zaznaczył szef KPRM.

