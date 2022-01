Jarosław Kaczyński o Polskim Ładzie. Zdecydowana reakcja

"Jestem przekonany, że to połączenie sprawiedliwości i zdrowego rozsądku zadziała i będzie pozytywnie odczuwalne przez Polaków. Druga strona też to dostrzegła i dlatego rzuciła przeciw Polskiemu Ładowi wszystkie swoje zasoby, w tym najcięższą medialną artylerię" - powiedział tygodnikowi "Sieci" wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PO Cezary Tomczyk. - Myślę, że tutaj weryfikacją jest każdy polski obywatel. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby w tak krótkim czasie tak wiele osób dzwoniło, pisało ws. kłopotów z podatkami, z Nowym Ładem, z tym, że nie wiedzą na czym stoją. To jest tak naprawdę odwzorowanie tego, co Kaczyński chciał zrobić. To nie wielki ład, czy Nowy Ład, tylko to jest wielki chaos - komentował. - Prawda jest taka, że dzisiaj potrzebujemy tarczy od Nowego Ładu, potrzebujemy tarczy od tego rządu - stwierdził. W ocenie Tomczyka, "w tej całej reformie systemu podatkowego generalnie chodzi o to, żeby ogołocić ludzi z pieniędzy i ogołocić samorządy z pieniędzy". - Nie warto wierzyć w propagandę, tylko liczyć. Bo weryfikacja przyszła bardzo szybko - podsumował.