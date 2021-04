Jarosław Kaczyński o Mateuszu Morawieckim. Szymon Hołownia zirytowany

"Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest. Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia" - powiedział Jarosław Kaczyński o Mateuszu Morawieckim w rozmowie z "Gazetą Polską". Co na to lider Polski 2050 Szymon Hołownia? - To się w głowie nie mieści. Wicepremier mówiący takie rzeczy o premierze. Gdyby to nie była RP, to trzeba byłoby powiedzieć, że oni wprowadzają standardy kabaretowe, tzn. ja cię na razie chronię, mój drogi przyjacielu, ale za chwilę, no cóż, może się okazać, że moja ochrona będzie niewystarczająca - komentował w programie "Tłit". - Jakie filmy nam to przypomina? W jakim anturażu toczono takie rozmowy w filmach o Ojcu Chrzestnym? To jakiś paranoiczny układ zależności, który należy jak najszybciej przeciąć - kontynuował. - Mateusz Morawiecki wie, że od samego początku jest pomysłem Jarosława Kaczyńskiego i że jedyną pępowiną, która utrzymuje go przy życiu, jest wola Jarosława Kaczyńskiego - podsumował Hołownia.

