"Jarosław Kaczyński nie jest już wszechmocny". Padły też słowa o gniciu koalicji z PiS

Kolejny problem PiS - jak donoszą media projekt ustawy wzmacniającej pozycję kobiet na rynku pracy i wyrównującej ich wynagrodzenia nie znalazł poparcia w koalicji. - Od "piątki dla zwierząt" z lata zeszłego roku wiemy, że prezes PiS nie ma już takiej władzy, jak w poprzedniej kadencji. Tamta nowelizacja jaskrawo obnażyła, że mówienie o wszechmocy Jarosława Kaczyńskiego jest nieprawdą. Ciągle jest wpływowym politykiem w Polsce, nadal ma najwięcej do powiedzenia, ale to nie znaczy, że może każdą ustawę przeforsować - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek. Politolog dodał, że "układ rządowy się rozpada i gnije". - To się już wiele razy zdarzało w Polsce w momentach agonalnych koalicji rządzących. Rozpadały się, bo mniejszy koalicjant zaczynał "wierzgać" albo opuszczał, albo był wyrzucany z koalicji. Ta koalicja nie jest w stanie się odbudować, bo mijają tygodnie i nie widać, żeby ten proces sklejania posuwał się do przodu - analizował Dudek.

