Jarosław Kaczyński nagrany. Jest wniosek do Marszałek Sejmu

"Tak do Sejmu wchodzi paradyktator J. Kaczyński. Wejściem dla Marszałka Sejmu" - napisał na Twitterze Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. Poseł opozycji przy okazji zwrócił na pewien aspekt bezpieczeństwa parlamentarzystów.

"Jego ochroniarze z widoczną bronią wchodzą do Sejmu bez kontroli pirotechnicznej. Bez bramek. Bez żadnego trybu. Nielegalnie" - dodaje Tomczyk. I zamieszcza nagranie z Jarosławem Kaczyńskim wchodzącym do budynku przy Wiejskiej

Poseł PO zapowiedział także podjęcie odpowiednich kroków prawnych. "Składam zapytanie do Marszałek Elżbiety Witek, jak mogła do tego dopuścić" - kończy swój wpis na Twitterze.

- Ochroniarz prezesa PiS w kuluarach? On nie przechodzi kontroli. To, że powiedział mi, że nie ma broni, to nie znaczy, że jej nie ma - przyznawał poseł PO w jednym z wywiadów. Wtedy, podobnie jak teraz Tomczyk, złożył pismo do Marszałka Sejmu.