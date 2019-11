Jarosław Kaczyński na pogrzebie Stefana Strzałkowskiego. "Służył dobrej zmianie"

Jarosław Kaczyński przemawiał na pogrzebie polityka PiS Stefana Strzałkowskiego. - Był człowiekiem dobrej zmiany i służył tej dobrej zmianie. Wszyscy ponieśliśmy wielką stratę – mówi w kościele prezes PiS.

- Kiedyś przyjechałem do tego miasta, kiedy prezydentem został urodzony tutaj Aleksander Kwaśniewski, i był to obraz wstrząsający. Widziałem je też po latach działalności Stefana. To było zupełnie inne miasto. Jego wkład w to dzieło jest wielki – podkreślił prezes PiS.