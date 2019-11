Stefan Strzałkowski nie żyje. Był posłem PiS

Zmarł Stefan Strzałkowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości. "Spoczywaj w pokoju przyjacielu" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.

- To naprawdę bardzo smutna informacja dla nas wszystkich. Bo nikt nie zrobił dla naszego regionu tyle, co Strzałkowski. To będzie dla nas trudny okres. Bardzo, bardzo żałuję, bo znałem posła Strzałkowskiego naprawdę dobrze. Potrafił znaleźć wspólny język z każdym - powiedział lokalnej gazecie Piotr Pakuszto, obecny starosta powiatu białogardzkiego.