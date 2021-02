Jarosław Kaczyński może się uśmiechnąć. Paweł Kukiz zajął wyraźne stanowisko

Paweł Kukiz odniósł się do najnowszego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, w którym prezes PiS wspomina o swoich koalicjantach. Dodaje, że doprowadzenie do przedterminowych wyborów wiąże się z odpowiedzialnością za tych, którzy doszliby do władzy. Lider Kukiz'15 zarzuca opozycji, że nie jest przygotowana do rządzenia. Mówi o wewnętrznych podziałach i kryzysie przywódczym. Polityk podkreśla, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy wcale nie wygląda lepiej, ale to "mniejsze zło". Kukiz twierdzi, że to wina ustroju w Polsce. Zaznacza, że od 1989 r. w polityce wciąż są ci sami ludzie, a nowym podmiotom trudno podjąć walkę z większymi partiami na tych samych zasadach. Lider Kukiz'15 kolejny raz zwraca uwagę, że parlamentarzyści nie są odpowiedzialni przed obywatelami, tylko przed szefem swojego ugrupowania.

