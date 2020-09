Jarosław Kaczyński kontra Zbigniew Ziobro. Najnowszy sondaż: PiS nie potrzebuje "przystawek"

Najnowszy sondaż potwierdza, że PiS nie potrzebuje wsparcia Porozumienia i Solidarnej Polski, by po raz kolejny wygrać wybory parlamentarne. To partie koalicyjne potrzebują wsparcia PiS, by wprowadzić swoich polityków do parlamentu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Kaczyński kontra Zbigniew Ziobro. PiS wygra wybory bez "przystawek" (East News, Fot: Jacek Dominski, REPORTER)