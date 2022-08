Jarosław Kaczyński jak Jerzy Popiełuszko? Odlot w najnowszym wywiadzie prezesa PiS [OPINIA]

Uznałem jednak, że tym razem kolega przesadził. Najzwyczajniej w świecie nie robi się tak głupich żartów. To nieprzyzwoite i w stosunku do śp. Jerzego Popiełuszki, i w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, który na pewno nie chciałby być obśmiewany z powodu takich porównań.