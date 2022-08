Kaczyński nie przerwał tournée po Polsce? "Spotkań było tyle, ile zaplanowaliśmy"

Prowadzący wywiad incydent z Gniezna porównał do "pierwszego zamachu na księdza Jerzego Popiełuszkę". - Tak, i to przez tych samych ludzi, którzy go potem zamordowali. Wtedy to były kamienie, teraz jajka, ale jest to równie niebezpieczne dla pasażerów. Nie przeszkolony kierowca zwykle reaguje na taką sytuację nagłym skręceniem kierownicy, próbą uniknięcia zagrożenia i odjechania w bok, co często powoduje wypadek - odpowiedział Kaczyński.