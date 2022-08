Został zaatakowany i okradziony. Poszkodowanym pasażer przejazdu z aplikacji

Sprawa została zgłoszona na policję

Policja potwierdza, że interweniowała "w związku ze zgłoszeniem mieszkanki Białołęki dotyczącym jej sąsiada, który miał zostać okradziony i pobity przez przewoźnika". - Policjanci udali się do szpitala, gdzie został przewieziony mężczyzna, by rozpytać go na okoliczność tego zdarzenia. Mężczyzna nie był w stanie podać żadnych konkretnych informacji dotyczących kierowcy realizującego kurs, ani pojazdu, którym podróżował. Nie wiedział też, czy będzie składał oficjalne zawiadomienie w tej sprawie - mówi portalowi komisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Dodała, że do tej pory się nie zgłosił. Mężczyzna twierdzi jednak, że na policji był, ale został odprawiony z kwitkiem. Poproszono go, by przyszedł dopiero 1 sierpnia.