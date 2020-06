Jarosław Kaczyński i słowa o chamskiej hołocie. Najciekawsza była reakcja Jadwigi Emilewicz

To Jadwiga Emilewicz była najważniejszą bohaterką sceny, w której Jarosław Kaczyński mówił w Sejmie o chamskiej hołocie, uważa Daria Domaradzka-Guzik ekspert mowy ciała i komunikacji. - Pierwszy raz zobaczyłam na twarzy polityka obozu rządzącego tak stanowczą niezgodę, na to, co padło z ust Jarosława Kaczyńskiego - mówi.

Sejm. Jarosław Kaczyński i Jadwiga Emilewicz w momencie, kiedy padły słowa o chamskiej hołocie (PAP)