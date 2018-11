Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa w sądzie. Nie ma ugody

Strony się nie porozumiały, co do ugody. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę za jego słowa o katastrofie smoleńskiej. Rozpoczął się proces.



Około godz. 10 Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa spotkali się w sądzie. Po kilku minutach rozprawy media opuściły salę, by sędzia mógł przedstawić warunki ugody, na którą strony mogą się zgodzić. Jednak do tego nie doszło.

Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pozwał byłego Lecha Wałęsę za naruszenie dóbr osobistych - we wpisach na Facebooku od czerwca do września 2016 r. Domaga się przeprosin i przekazania 30 tys. zł na cele społeczne. W pozwie zawarto uwagę Lecha Wałęsy, że "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku".