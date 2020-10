Jarosław Gowin wraca do rządu. Piotr Duda krytykuje nowego szefa resortu pracy

Nowa umowa koalicyjna zawarta przez twórców Zjednoczonej Prawicy założyła powrót lidera Porozumienia do rządu. Jarosław Gowin odszedł z rządu w kwietniu po tym, jak stał się przeciwnikiem organizowania wyborów prezydenckich w środku pandemii koronawirusa. Teraz jednak znów obejmie stery wicepremiera, a także ministra rozwoju, pracy i technologii. Ta nominacja nie przypadła jednak do gustu części związkowców.

- Dzisiaj, ten który w Platformie działał i dołożył się do umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, jemu oddaje się tę pracę. Powiem po związkowemu. To jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i PiS zrobiło to "Solidarności" - ocenił podczas konferencji prasowej w Płocku Piotr Duda. Samemu Gowinowi zarzucił liberalne poglądy gospodarcze.