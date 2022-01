Jarosław Gowin wraca do gry? Najtrudniejsze wyzwanie w karierze

Co może oznaczać, że późniejsze problemy z kręgosłupem wcale nie musiały być wyłącznie przejawem oportunizmu. Być może po prostu Gowin sam się okłamywał, do czego ludzie z formacji inteligenckiej miewają skłonność nadzwyczajną. Że skok na Trybunał Konstytucyjny to anomalia, którą należy po prostu przeczekać, bo później zacznie się prawdziwa "dobra zmiana". A dalej jeszcze przymknąć oczy na Kurskiego w TVP, z bólem serca klepnąć "reformę sądów", zaakceptować wyborcze przekupstwa… Szkoda tylko, że tak długo Gowin dojrzewał do konkluzji, że to nie są żadne anomalie, tylko istota rzeczy. Chociaż kto go tam wie, być może dojrzał już dawno temu, wrzucając tę świadomość w koszty?