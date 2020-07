Jarosław Gowin o repolonizacji mediów: Czeka nas dyskusja wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy

Jarosław Gowin odniósł się do kwestii repolonizacji mediów. - Jeżeli naturalne mechanizmy wolnorynkowe doprowadzą do większego spluralizowania mediów i większego udziału kapitału polskiego, to jest to zjawisko pozytywne - powiedział prezes Porozumienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Gowin o repolonizacji mediów: Czeka nas dyskusja wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy (PAP)