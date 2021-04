Jarosław Gowin: albo się dogadamy, albo wcześniejsze wybory

W rozmowie z "Super Expressem" Jarosław Gowin pytany był o to, kto chciał przejąć Porozumienie. Lider tego ugrupowania przypomniał, że mija rok, odkąd odszedł z rządu w proteście przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. - Nie mam wątpliwości, że próba obalenia legalnych władz Porozumienia była zemstą za moją postawę sprzed roku - stwierdził.

- Wszystkim, których uważam za współodpowiedzialnych za nieudany zamach polityczny na mnie, powiedziałem to w cztery oczy. Sprawę uważam za zamkniętą - dodał szef Porozumienia.

- Mamy dziś do wyboru: albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. Wierzę, że uda nam się porozumieć, ale każdy - podkreślam: każdy - musi zrobić krok wstecz - dodał wicepremier.

Na uwagę prowadzącego rozmowę, że na szacunek największego koalicjanta Porozumienie raczej nie ma co liczyć , Gowin odparł, iż już "starożytni zauważyli, że polityka to wojna prowadzona innymi środkami".

- Musimy zrobić wszystko, by koalicja przetrwała. Udało jej się zrobić już wiele dobrego dla Polski i Polaków i jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Dziś trzeba odrzucić wzajemnie pretensje i skupić się walce z pandemią i ratowaniu gospodarki. Tylko to się liczy - tłumaczył lider Porozumienia.