Jarmark Św. Dominika. Już teraz zmiany w ruchu w centrum Gdańska

Kolejne zmiany już w sobotę 17 lipca

Z ruchu kołowego w godz. 10:00 – 20:00 wyłączone będą następujące ulice: Tkacka, Kołodziejska, Węglarska, Pańska, Św. Ducha (na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej), Szeroka (na odcinku od ul. Latarnianej do ul. Bosmańskiej), Grobla I-IV, Straganiarska (na odcinku od ul. Grobla III do ul. Warzywniczej).