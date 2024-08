Japonia wydaje alert. Wielkie ryzyko tsunami

Ostatnie trzęsienie było w 1946 roku, naukowcy są więc przekonani, że w XXI wieku musi dojść do kolejnych takich incydentów. Trzęsienia na dużą skalę w korycie Nankai spowodowały już wielokrotnie historycznie poważne szkody. Według oceny przeprowadzonej w 2022 roku przez Earthquake Research Promotion, istnieje od 70 do 80 proc. prawdopodobieństwa trzęsienia ziemi o magnitudzie od 8 do 9 w ciągu najbliższych 30 lat.