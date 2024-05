Trzęsienie ziemi w okolicach Neapolu. Pilny apel władz

W wielu miejscach wybuchła panika, wynikająca ze strachu, jaki mieszkańcy odczuwają od zeszłego roku z powodu wzmożonej aktywności sejsmicznej. W sklepach doszło do spadania towarów z półek, a także do niewielkich uszkodzeń budynków. Setki mieszkańców opuściło swoje domy i wyszło na ulice. Obawiając się wrócić do swoich domów wiele osób postanowiło spędzić noc w samochodach lub koczować na świeżym powietrzu.