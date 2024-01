Japonia. Dwie osoby zginęły, sześć przysypanych podczas trzęsienia ziemi

W poniedziałek po południu poziom alertu tsunami został obniżony. Oznacza to, że ewentualne fale nie powinny przekroczyć 3 metrów - wyjaśniła agencja AP; wcześniej obawiano się fal pięciometrowych. Władze lokalne zwróciły się jednak do mieszkańców z apelem o wstrzymanie się z powrotami do domów. Rzecznik rządu wyjaśnił, że fale tsunami mogą powracać i podczas poprzednich kataklizmów niejednokrotnie ginęli ludzie, którzy po przejściu pierwszej fali wracali do domów po niezbędne rzeczy.