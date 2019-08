Janusz Wojciechowski po spotkaniu z Ursulą Von der Leyen: jestem zadowolony

Kandydat na unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w środę spotkał się z Ursulą Von der Leyen. Polityk jest zadowolony z przebiegu spotkania.

- Komisja rolnictwa to grupa wysokiej klasy fachowców. Wciąż jeszcze nie zostałem oficjalnym kandydatem. Rozmawialiśmy o rolnictwie. Jestem zadowolony z tej rozmowy. (...) Pani przewodnicząca dużo wie o mojej działalności w zakresie rolnictwa - powiedział dziennikarzom po spotkaniu z szefową KE. Wojciechowski nie zdradził jednak szczegółów spotkania.

- To będzie rok, kiedy zdecyduje się polityka rolna Unii Europejskiej na następne siedem lat. Ale ja mówię o czymś więcej - o potrzebie stworzenia polityki rolnej z perspektywą nie siedmiu, ale 27 lat albo nawet więcej, z wizją gdzieś do roku 2050 - tłumaczył.

Jan Krzysztof Ardanowski wspiera polskiego kandydata

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski twierdzi, że kandydatura Wojciechowskiego stanowi dużą szansę dla polskiego rolnictwa. - Do tej pory to na ogół ważne zachodnioeuropejskie państwa miały ten resort. Jeżeli polski komisarz mógłby o tym decydować, byłoby to wyróżnienie dla Polski - podkreślił.