Janusz Świtaj: Łapię tyle okruchów szczęścia, ile mogę

W tym roku wymieniono mi pompę baklofenową, bo w starej wyczerpała się bateria. Mam spokój na kolejne siedem lat. Muszę dbać, by nie spadły mi potas i magnez. Gdy wróciłem do domu po wymianie pompy, 3 kwietnia, straciłem przytomność. Pogotowie zabrało mnie do szpitala. Dopiero po dwóch dniach uświadomiłem sobie, gdzie jestem i co się stało. W wyniku zabiegu i późniejszego stanu podgorączkowego straciłem mnóstwo potasu i magnezu, wystąpił wstrząs. Mogło dojść do uszkodzenia mózgu. Niektórych sytuacji nie da się do końca przewidzieć. Zawsze też w nocy, kiedy śpimy, może się zatrzymać respirator lub przewód do oddychania rozszczelnić. Takie jest to życie na krawędzi.