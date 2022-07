Po ukraińsku kończyny to "końcówki". Koniec ciała

- Nie chcieliśmy dopuścić do walk w mieście. Taka wojna oznacza ofiary wśród cywilów. Ale Rosjanie nacierali. Palimy ich czołg. Pół godziny później pojawia się kolejny. Kładziemy pięćdziesięciu ich ludzi. Rzucają do boju drugie tyle. Cofamy się coraz bliżej miasta. Walczymy o każdy budynek. Oni próbują brać pozycje żywą siłą. Jeśli nie udaje się, wysyłają czołgi. Budynek płonie, zawala się. My przenosimy się do kolejnego. Blok po bloku. Aż do Azowstalu.