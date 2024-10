Janusz P. już w prokuraturze. Ma usłyszeć zarzuty

O tym, że zatrzymani mężczyźni, są przewożeni przez funkcjonariuszy CBA do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu poinformował na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.