Janusz Kowalski zdymisjonowany. Bartosz Arłukowicz: trwa proces dewastacji przystawek

- Nic już nie będzie takie samo po odejściu Janusza Kowalskiego - bojownika o niezależność Polski w UE, o wyjście Polski z UE. To tragikomedia jest, że zbierają się najważniejsze władze PiS-u po to, żeby podjąć decyzje o wyrzuceniu Kowalskiego z rządu - mówił o dymisji wiceministra aktywów państwowych były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit". - Trwa proces dewastacji przystawek. Proces podjęty przez Jarosława Kaczyńskiego, który w sposób niezwykle świadomy pokazuje przystawkom, jakie jest ich miejsce w szeregu. Próbuje zabrać posłów dwóm koalicyjnym politykom, próbuje przeciągnąć tych ludzi na swoją stronę po to, by osłabić Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina. I ci politycy o tym doskonale wiedzą - kontynuował Arłukowicz. - Mamy rozkład obozu rządzącego, mogący doprowadzić do całkowitej jego destrukcji - stwierdził.

