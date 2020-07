Janusz Korwin-Mikke ścigany przez ZUS. "Dostaję białej gorączki"

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie komentuje w mediach spraw dotyczących rozliczeń z płatnikami składek. Pragniemy podkreślić, że działamy w oparciu o przepisy oraz w interesie wszystkich ubezpieczonych, którzy regularnie i terminowo odprowadzają składki. Pracownicy Zakładu pozostają do dyspozycji klientów i szczegółowo wyjaśniają kwestie dotyczące rozliczeń - czytamy w nadesłanym do WP komentarzu Pawła Żebrowskiego, rzecznika prasowego ZUS .

Janusz Korwin-Mikke kontra ZUS. Namiętność trwa już 42 lata

"O tym, że za 40 lat ZUS zbankrutuje, napisałem już w 1978 r. w podziemnej broszurze o ubezpieczeniach, pisałem o tym kilkadziesiąt razy także w innych pismach. Społeczeństwo mimo to nadal głosowało na te śmieszne partyjki złodziei, socjalistów, bandytów i agentów bezpieki (z dużą domieszką pospolitych durniów) zamiast na jedyną rozsądną partię. Mówi się o tym, że ZUS będzie musiał drastycznie zmniejszyć emerytury. Przecież to było oczywiste. Dla każdego, kto myśli" - napisał Janusz Korwin-Mikke w jednym z felietonów poświęconych ZUS.

"Jedni pytają też z drżeniem: 'To co: ZUS nie będzie płacił?'. A drudzy: 'E, takie bajanie: płacił, to i będzie płacił!'. Otóż ZUS istotnie nie zbankrutuje - bo już jest bankrutem. Podtrzymywanym sztucznie przez reżim. Formalnie ZUS nie zbankrutuje - bo nie jest spółką ani firmą prywatną. A co zrobi? Oni mają różne możliwości i próbują wszystkich. Od zagrabienia pieniędzy z OFE, przez podwyższanie wieku emerytalnego i podwyżkę składek emerytalnych, po zmniejszenie emerytur" - dodał.