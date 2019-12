Janusz Korwin-Mikke komentuje "ustawę kagańcową". Mówi o "winie mediów"

- Oni mają parcie na szkło, grają pod publiczkę. Sędzia nie powinien być w ogóle w telewizji i w radiu - powiedział Janusz Korwin-Mikke. Jednocześnie wyjaśnił, dlaczego jest sceptyczny wobec ustawy dyscyplinującej sędziów.

- Nie o to chodzi, żeby sędziowie karni wykonywali to, co rząd powie, i nie o to chodzi, żeby PiS nie mianował sędziów, bo może to robić. Chodzi o to, żeby nie miał prawa do ich odwoływania. Jeśli sędziego można odwołać, to ma bat na sobą i robi to, co każe minister - tłumaczył. Na tym nie poprzestał.