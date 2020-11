Janusz Cieszyński. Były minister "od respiratorów" ujawnił swój majątek

W ostatnich miesiącach pracy w resorcie Cieszyński wielokrotnie musiał się tłumaczyć z decyzji dotyczących m.in. zakupu sprzętu od niesprawdzonych dostawców. On też miał forsować zapis w specustawie mówiący o bezkarności dla urzędników, którzy zdecydowali o nabyciu towarów niezbędnych w walce z chorobą.

Po odejściu z ministerstwa urzędnik wybrał się na kilkutygodniowy urlop. Spekulowano, że może dostać posadę w spółce Skarbu Państwa albo przejść do prywatnego biznesu. Nieoczekiwanie na początku listopada objął posadę w chełmskim magistracie. Został pierwszym zastępcą prezydenta Chełma. Do jego obowiązków należy m.in. nadzór nad pracą Departamentu Inwestycji i Rozwoju, wdrożenie projektu cyfryzacji Urzędu Miasta i współpraca z Kancelarią Premiera oraz administracją rządową.

Jak wynika z opublikowanego 19 listopada oświadczenia majątkowego, Cieszyński zarobił w tym roku jako wiceminister zdrowia 122.398,51 zł (miesięcznie ok. 15,5 tys. zł). Dodatkowo jako warszawski radny Mokotowa otrzymał tytułem diety 23,6 tys. zł. Posiada 40 tys. zł oszczędności i ośmioletnią Hondę Civic. Jest - razem z żoną - współwłaścicielem mieszkania 74,19 m.kw. wartego 700 tysięcy złotych i garażu (30 tys. zł).

Ujawnił również, że ma do spłacenia dwie pożyczki, które zostały udzielone mu przez bliskich. Pierwsza pożyczka w wysokości 356 tys. zł jest od matki Aleksandry Wysłouch-Cieszyńskiej. Druga natomiast od babci Barbary Hulanickiej - 96 tys. zł.

Pytany przez Wirtualną Polskę o cel pożyczki mówi nam: - Pożyczka, w odróżnieniu od kredytu, nie jest brana na konkretny cel. Środki, które pożyczyłem, przeznaczyłem w większości na zakup mieszkania i miejsca garażowego (tych, które są w oświadczeniu wykazane). Etap spłaty jest taki, jaki jest uwidoczniony w oświadczeniu majątkowym, tj. podane jest tam saldo na dzień jego złożenia. O fakcie zawarcia umowy pożyczki poinformowałem pisemnie US Warszawa-Mokotów w ustawowym terminie – przekazał nam były wiceminister.

Do spłaty ma również 65 203 zł pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim.

W porównaniu do oświadczenia majątkowego składanego dwa lata temu w Radzie Dzielnicy Warszawa-Mokotów urzędnik zaoszczędził raptem 3 tysiące złotych. Wtedy miał 37 tysięcy, teraz ma 40 tys. zł. I już wtedy miał na swoim koncie dwie wspomniane pożyczki. W porównaniu do obecnego oświadczenia, spadła wartość mieszkania byłego wiceministra. Z 750 tys. złotych w 2018 r. do 700 tys. zł w 2020 r.