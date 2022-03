Jantar wypłynął z Rosji. Statek budzi lęk Brytyjczyków

- Gdyby wybuchła trzecia wojna światowa, czy byłby to dobry sposób na uczynienie naszego życia niewygodnym? Tak, właśnie dlatego to robią - powiedział H I Sutton brytyjskiemu dziennikowi "The Times". - Jeśli stracimy łączność, jaką zapewniają kable, nikt nie będzie mógł zadzwonić, nikt nie będzie mógł sfinalizować transakcji, kupić akcji, a gospodarka będzie w ogromnym zagrożeniu.