Janowska głosowała za odrzuceniem projektu "lex Kaczyński". Jako jedyna z posłów PiS

We wtorek po godz. 15 wznowiono posiedzenie. Głos zabrał m.in. Marek Rutka z Lewicy. - Dostaliśmy projekt, który urąga podstawowym zasadom państwa prawa. Uwłacza rozsądkowi i elementarnej przyzwoitości. On nigdy nie powinien trafić pod obrady Sejmu i ujrzeć światła dziennego. Jedynym miejscem, w którym powinien się znaleźć, jest to urządzenie - mówił poseł, który wyjął następnie niszczarkę do papieru i zniszczył dokument z treścią omawianego projektu. Na sali słychać było brawa.