Jan Szyszko dostał pouczenie. Za skórę rysia

Skóra rysia, który jest w Polsce pod całkowita ochroną, leżała na jednym z łóżek w posiadłości Jana Szyszki w woj. zachodniopomorskim. Były minister sam przyznał, że na jej posiadanie nie ma odpowiedniego zezwolenia. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo zostało jednak umorzone, a policja ukarała Szyszko pouczeniem.

O skórze rysia w posiadłości Szyszki cała Polska dowiedziała się tuż przed wakacjami, gdy ówczesny minister zaprosił do siebie dziennikarzy. Zdjęcia z tej wizyty, na których uwieczniono myśliwskie trofea szefa resortu środowiska, wyciekły do sieci. Obrońcy praw zwierząt zawiadomili wówczas prokuraturę, by ta sprawdziła czy Szyszko ma skórę legalnie - przypomina wyborcza.pl.