Jan Śpiewak triumfuje. Sąd oddalił oskarżenie miliardera Zbigniewa Jakubasa

"Otrzyj łzy stuzłotówką zarobioną na publicznym majątku i idź do kąta liczyć swoje miliardy" - napisał działacz społeczny Jan Śpiewak do biznesmena Zbigniewa Jakubasa. Został oskarżony, ale we wtorek sąd umorzył sprawę.

Jan Śpiewak (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Działacz społeczny i prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa zasłynął walką z dziką reprywatyzacją w Warszawie. W ostatnim czasie nie mógł jednak mówić o szczęściu. Najpierw przegrał proces z byłym burmistrzem Śródmieścia, a potem z córką byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, której ujawnił, że "jako kurator 118-latka przejęła pół kamienicy".

Teraz Śpiewak pisze, że tym razem udało mu się wybronić i to ze sporu z miliarderem.

"Zbigniew Jakubas to bohater rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele określany przez Marka Belkę i Bartosza Sienkiewicza tłustym misiem, który dorobił się bajecznej fortuny na prywatyzacji publicznych spółek" - twierdzi Śpiewak.

Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa dodaje, że biznesmen chciał wybudować "gigantyczne osiedle na terenach po fabryce FSO" w Warszawie.

"Jakubas kupił tereny po bardzo niskiej cenie od syndyka. Podobne interesy robił prywatyzując Mennicę - do tej właśnie prywatyzacji odnosił się Belka i Sienkiewicz. Protestowaliśmy przeciwko preferencyjnemu traktowaniu Jakubasa przez warszawski ratusz. Zostaliśmy pozwani i wygraliśmy" - pisze Śpiewak.

"Ma strasznie cienką skórę"

Dumny z wygrania sądowej batalii działacz napisał w sieci: "Otrzyj łzy stuzłotówką zarobioną na publicznym majątku i idź do kąta liczyć swoje miliardy".

Tym mocnym komentarzem naraził się na kolejny proces. Miliarder złożył drugi akt oskarżenia, Śpiewak ocenił, że biznesmen, jako "oligarcha ma strasznie cienką skórę", a sprawa trafiła do sądu.

"Sąd umorzył dzisiaj sprawę. (...) Wreszcie jakieś dobre wiadomości" - pisze Śpiewak.

Zbigniew Jakubas jest jednym z najbardziej znanych inwestorów w Polsce. Wirtualnemedia.pl informują, że oprócz pakietu kontrolnego w Mennicy Polskiej ma 44 proc. akcji Newagu, a także udziały w firmach Feroco, Wartico Invest, Energopol Warszawa, Centrum Nowoczesnych Technologii oraz Polna. W sumie jego majątek szacuje się na około 1,5 mld zł.