Jan Rulewski o Donaldzie Tusku: "wróci w podwójnej, czy nawet potrójnej roli"

- Na pewno nie będzie to takie mechaniczne zgarnianie miotłą wszystkich do garnka pod hasłem "huzia na Kaczyńskiego!” lub "huzia do Tuska!”. Będzie to jednak coś bogatszego, jeśliby - powtarzam - Tusk się tego podjął. Przecież on wykonuje niejako zalecenia, jest pod maglem Europejskiej Partii Ludowej, która przecież musi wygrywać w Europie. Ona teraz trochę traci po wyjściu Orbana - niewiele mandatów, ale ma ochotę na dalsze przywództwo. Traci w Niemczech na poparciu, we Włoszech już wcześniej straciła, więc Tusk wystąpić może w podwójnej czy nawet potrójnej roli: po pierwsze uratować główną siłę EPL-owską w Polsce, czyli PO, po drugie - w ogóle ratować EPL w Europie i po trzecie - to już jest jego ukrywana ambicja, ale dość czytelna, że chce pobić Kaczyńskiego - stwierdził Jan Rulewski.