Jan Rokita nowym RPO? PiS sceptyczne wobec propozycji Andrzeja Dudy

"Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita" - powiedział prezydent w rozmowie z Piotrem Witwickim, dodając, że "to jest zasadniczo decyzja parlamentu".

Jan Maria Rokita bez szans. PiS stawia na Piotra Wawrzyka

Poparcie dla propozycji prezydenta wyraziła za to Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. "Warta uwagi propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli Jan Maria Rokita zgodzi się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, a większość koalicyjna byłaby gotowa go poprzeć, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zagłosuje za jego kandydaturą" - napisał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W podobnym tonie odnosi się do tej sprawy Porozumienie Jarosława Gowina. "Jeśli Jan Rokita zostałby wyłoniony podczas konsultacji w ramach Zjednoczonej Prawicy, to Porozumienie także by go poparło" - napisał Wirtualnej Polsce rzecznik formacji Gowina Jan Strzeżek.