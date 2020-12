Jan Paweł II. Czy jego stary opel jest relikwią? Ksiądz zaprzecza

Media obiegła wiadomość, że samochód to nie byle co, a relikwia drugiego stopnia. A więc taka, która nie jest tyle bezpośrednio związana ze świętym (jak np. pukiel włosów), co zyskała na świętości poprzez kontakt z nim. Taką relikwią mógłby być różaniec czy modlitewnik i choć zamknięty w dioramie samochód spełnia wymogi definicji relikwii, to ks. prof. Józef Naumowicz upiera się, że nią nie jest.