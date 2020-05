Jan Paweł II - 100. rocznica urodzin. Papież Polak Karol Wojtyła wzorem dla wielu

Jan Paweł II - kapłaństwo

Wojtyła 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Następnie studiował w Rzymie. Po ich zakończeniu Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, gdzie był wikariuszem i katechetą. W sierpniu 1949 został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie.

W listopadzie 1963 Wydział Administracyjny KC PZPR odrzucił trzy kandydatury, w tym Wojtyły na urząd biskupa ordynariusza krakowskiego, przedstawione przez prymasa Wyszyńskiego. Jednak już 19 grudnia 1963 premier PRL Józef Cyrankiewicz w liście do Wyszyńskiego nie zgłosił zastrzeżeń co do jego kandydatury. Następnie Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim.